Fortnite Battaglia Reale: il Jepack verrà introdotto con la Settimana 5?

Il debutto del Jetpack di Fortnite: Battaglia Reale era previsto per lo scorso febbraio, almeno fino a quando non è stato rinviato da Epic Games. Grazie a un recente data mine, apprendiamo che l'oggetto potrebbe arrivare finalmente in occasione della Settimana 5.

Come potete vedere nel tweet riportato a fondo pagina, Fortnite: Battle Royale Leaks ha operato un data mine sul nuovo aggiornamento del gioco, scoprendo un riferimento al debutto del Jetpack: stando a quanto emerso, l'oggetto dovrebbe arrivare con l'update della Settimana 5 insieme a una nuova sfida ad esso dedicata.

Il Jetpack era inizialmente previsto in Fortnite: Battaglia Reale lo scorso febbraio, ma alla fine Epic Games ha deciso di posticiparne il debutto a causa di alcuni problemi riscontrati con l'utilizzo dello strumento. Se il leak dovesse rivelarsi fondato, quindi, l'oggetto farà finalmente la sua comparsa nel gioco a partire dalla Settimana 5.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle ultime ore sono state svelate le nuove sfide della Settimana 4:

Infliggi danni agli avversari con i Fucili d'Assalto (0/1000)

Cerca dei forzieri nel Bosco Blaterante (0/7)

Cerca 7 Scatole di Munizioni in una singola partita

Visita il centro dell'Occhio della Tempesta in una partita (0/3)

Cerca tra una panchina, un camioncino dei gelati e un elicottero (0/1) - difficile

Eliminazioni con Trappole (0/1) - difficile

Elimina nemici nelle Spiagge Snob (0/7) - difficile

A questo punto non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games, così da capire se il Jetpack sarà disponibile a breve per i giocatori di Fortnite: Battaglia Reale.