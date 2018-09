Fortnite Battaglia Reale: un leak anticipa l'arrivo delle Trappole Congelanti?

La Stagione 6 di Fortnite è partita nella giornata di ieri, e nel frattempo i dataminer si sono messi al lavoro analizzando i file contenuti nel nuovo aggiornamento. Un leak sembra anticipare l'arrivo delle Trappole Congelanti nella modalità Battaglia Reale.

Le Trappole Congelanti sono una particolare tipologia di Trappole a terra presente nella modalità Salva il Mondo, la componente PvE di Fortnite. Una volta attivato, questo strumento permette di colpire e rallentare i nemici che ci passano di sopra, consentendoci di guadagnare tempo prezioso.

Come potete vedere nell'immagine riportata in calce alla notizia, i dataminer hanno scoperto alcuni riferimenti alle Trappole Congelanti nella directory "Athena", la stessa in cui sono contenuti i file della modalità Battaglia Reale. Questa tipologia di Trappole arriverà a breve anche in Fortnite Battle Royale? Per saperlo con certezza non rimane che attendere ulteriori dettagli da Epic Games.

Intanto, i dataminer hanno trovato alcuni file del nuovo aggiornamento riferiti al cubo viola, oggetto che potrebbe continuare a crescere nel corso del tempo, con possibili effetti sulla conformazione della mappa. Ricordiamo che pochi minuti fa è stato pubblicato anche un nuovo aggiornamento di Fortnite che corregge alcuni bug relativi agli oggetti e alle animazioni.

Nel frattempo vi state dedicando alle nuove Sfide della Settimana 1?