Fortnite Battaglia Reale, leak: svelate le nuove Skin e gli oggetti cosmetici in arrivo

Dopo aver reso Fortnite Battaglia Reale temporaneamente offline, il team di Epic Games ha reso disponibile un nuovo aggiornamento per il proprio celebre free to play.

La patch 12.30 di Fortnite Salva il Mondo ha introdotto una serie di modifiche per questa specifica Modalità di gioco, determinando anche il ritorno nel mondo di gioco dei Dungeon e di Coniglietta Penny. Come ormai di consueto, le attività dei moltissimi dataminer attivi su Fortnite: Battaglia Reale non hanno fatto attendere troppo per presentarsi ai videogiocatori. In particolare, il noto insider attivo su Twitter con l'account di "HYPEX" ha già svelato alcuni possibili contenuti in dirittura di arrivo all'interno del battle royale.

Stiamo parlando per lo più di item di carattere cosmetico, tra i quali spicca una selezioni di nuove skin attese all'interno di Fortnite: Battaglia Reale. Tra queste ultime troviamo:

Hitman;

Bun Bun;

Redux;

Boxer;

Stella;

Boxy;

Quackling;

Alle nuove skin volte a modificare l'estetica del proprio alter ego digitale attivo all'interno del battle royale firmato da Epic Games si aggiungono inoltre ulteriori contenuti personalizzati. Questi ultimi includono, tra gli altri, nuove, con skin pensate sia per le armi da fuoco sia per i picconi. Direttamente in calce a questa news, potete visionare le immagini dedicate ai nuovi contenuti rintracciati dalla sempre attivissima community di dataminer al lavoro su Fortnite.