Fortnite Battaglia Reale: la nuova skin Bandoliera è ora disponibile nel negozio di gioco

Fortnite Battaglia Reale può essere giocato in maniera completamente gratuita, ma i giocatori vanno davvero matti per le skin. Epic Games lo sa bene, e nella notte ne ha aggiunta un completamente nuova nel negozio di gioco: Bandoliera!

È un costume di livello Epico e può essere acquistato al prezzo di 1.500 V-Buck. Com'è consuetudine, rimarrà in vendita per un periodo di tempo limitato, ovvero 2 giorni. Dopodiché verrà sostituito da un'altra skin, e potrebbe volerci del tempo prima che venga nuovamente messa in vendita. Per l'occasione è apparso nel negozio anche lo strumento di raccolta Ascia Paralizzante, un segnale di Stop riadattato per altri fini. È di livello Raro e può essere acquistato a 800 V-Buck. Potete ammirarli entrambi nelle immagini di anteprima che trovate in fondo a questa notizia.

Un certo quantitativo di V-Buck, la moneta di gioco, può essere ottenuto livellando il Pass della Battaglia oppure giocando alla modalità PvE Salva il Mondo. Se siete interessati a questo costume ma non raggiungete la somma richiesta, dovete necessariamente optare per le microtransazioni. Un gruzzolo di 1.000 V-Buck è acquistabile a 9,99 €, ma ci sono anche altri pacchetti più costosi che ne contengono un quantitativo bonus. Ribadiamo, in ogni caso, che tutti gli oggetti in vendita non forniscono alcun vantaggio di gameplay e che il loro fine è esclusivamente cosmetico. La modalità Battaglia Reale può essere giocata in maniera completamente gratuita.

Cogliamo l'occasione per segnalarvi che nella giornata di ieri sono trapelate in rete le sfide della Settimana 5 della Stagione 4. Epic Games, intanto, ha invitato ancora una volta i giocatori a prestare molta attenzione ai malintenzionati in rete che offrono V-Buck scontati o gratuiti: sono dei truffatori!