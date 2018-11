Fortnite Battaglia Reale: un nuovo glitch consente di attraversare i muri

L'aggiornamento 6.31 di Fortnite è riuscito a risolvere i bug più noiosi e ricorrenti ma, a quanto sembra, ne ha creati altri. Il nuovo glitch scoperto dagli utenti dell'iconico battle royale di Epic Games riporta in auge un vecchio classico: l'attraversamento dei muri!

L'utente del subreddit dedicato a Fortnite che si cela dietro al nickname di NotSebik1, infatti, ha pubblicato online una video dimostrazione che testimonia, in maniera piuttosto inequivocabile, la scoperta del nuovo glitch.

Come illustrato dallo stesso NotSebik1, per sfruttare questa falla nel codice di gioco del kolossal sparatutto di Epic e trarre vantaggio dal glitch occorre bisogna effettuare in rapida successione una serie di semplici passaggi che richiedono la costruzione e la successiva modifica di elementi strutturali in legno.

Eseguendo velocemente questi passaggi e forzando il movimento del proprio alter-ego verso le strutture appena create, il motore fisico deputato al sistema di collisioni di Fortnite Battaglia Reale interviene e rende invisibili, per una frazione infinitesimale di tempo, gli elementi architettonici eretti dagli utenti: così facendo, l'attaccante può raggiungere il suo avversario e aggirarne le difese per colpirlo di soppiatto e senza alcuna fatica.

Speriamo quindi che Epic Games intervenga al più presto per chiudere questa falla, specie in ragione dell'ormai imminente apertura della Stagione 7 che introdurrà la neve e, probabilmente, un nuovo castello e una diversa regione di gioco in corrispondenza del quadrante di Pinnacoli Pendenti con il nuovo update d'inizio dicembre per tutte le versioni di Fortnite su PC, PS4, Xbox One, Nintendo Switch e sistemi iOS e Android.