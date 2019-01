Fortnite Battaglia Reale: partono i test per la modalità Spettatore

Epic Games ha voluto invitare diversi creatori di contenuti e pro player di Fortnite a partecipare a un'importante fase di testing incentrata sulla modalità Spettatore, una delle funzionalità più richieste dalla community del loro battle royale campione d'incassi.

In base a quanto illustrato dai colleghi di Fortnite Intel, i test avranno luogo dal 4 al 12 febbraio in quel di Los Angeles con tempistiche e modalità di partecipazione che i vertici di Epic si riservano di modificare in corso d'opera per effettuare tutte le prove del caso ed evitare, così facendo, di rendere disponibile una versione incompleta (o peggio ancora buggata) della Spectator Mode di Fortnite.

Entro breve, quindi, potremo sperimentare l'ebbrezza di assistere alle mirabolanti peripezie degli altri esploratori dell'isola di Fortnite Battaglia Reale direttamente ingame. L'introduzione della modalità Spettatore, come sottolineano in molti sui forum di settore dedicati allo sparatutto multiplayer di Epic, potrebbe avere degli interessanti risvolti economici e aprire le porte a un ulteriore fonte di guadagno per i giocatori più "richiesti", con formule non troppo dissimili da quelle attualmente utilizzate sulle piattaforme di streaming e sullo stesso Epic Games Store tramite la funzione "Supporta un Creatore".

Rimaniamo perciò in attesa di ricevere ulteriori comunicazioni al riguardo da parte del colosso videoludico statunitense: nel frattempo, vi lasciamo alle ultime Guide di Fortnite dedicate alle Sfide a fasi dell'evento Tempesta di Ghiaccio.