Fortnite Battaglia Reale: quando inizia la Stagione 4 e quale sarà il suo tema?

I giocatori di Fortnite Battaglia Reale sono ancora concentrati sulle attività e sulle sfide della Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale, che si prepara ad entrare nella sua nona settimana. Quale livello del Pass della Battaglia avete raggiunto? Avete già sbloccato l'ambita skin Mietitore?

Tuttavia, c'è già chi pensa alla Stagione 4, che sicuramente introdurrà tantissimi nuovi contenuti, tra i quali spiccheranno gli immancabili costumi, picconi, emote e tanto altro! Quando comincerà e quale tema avrà? Davvero difficile dirlo al momento, poiché Epic Games non ha ancora comunicato nulla di ufficiale, ma possiamo fare qualche speculazione al riguardo!

La Stagione 3 chiuderà definitivamente i battenti il 30 aprile. È molto probabile, quindi, che la Stagione 4 cominci subito dopo, nei primi giorni del mese di maggio. Avete dunque altre due settimane per salire di livello e sbloccare i contenuti dell'attuale Pass della Battaglia.

Il tema invece, quale sarà? La prima stagione propose skin a tema militaresco, mentre la seconda era medievale. Il tema della stagione 3 è invece lo spazio (basti pensare alle skin Specialista di Missione, Camminatore Lunare, Viaggiatore Oscuro), ma non disdegna qualche citazione cinematografica, con il Signore della Ruggine che sembra uscito da Mad Max e il Mietitore, che è praticamente Keanu Reeves! Per la Stagione 4, invece, noi puntiamo sui Pirati! Non ci sono skin piratesche al momento, pertanto potrebbe essere un tema più che gradito. Ci siamo fatti un giro per il web, e abbiamo scoperto che la comunità di gioco punta forte anche sugli Alieni, sull'Antico Egitto e persino sui Ninja! Voi invece? Quali sono le vostre previsioni? Raccontatecelo nei commenti!

Intanto, pare che gli sviluppatori stiano pensando di aumentare il numero dei giocatori delle partite in Battaglia Reale, ora limitato a 100. Questa settimana, invece, debutta la Mitragliatrice Leggera.