Fortnite Battaglia Reale Stagione 10: novità e risoluzione di bug

Oltre a nuovi contenuti, la Stagione 10 di Fortnite ha portato in dote anche correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni in particolar modo per quanto riguarda la modalità Battaglia Reale, indubbiamente la più popolare tra i giocatori.

Epic ha lavorato per risolvere bug legati al comparto tecnico, migliorare le prestazioni su Xbox One e Nintendo Switch, i replay e correggere problemi di grafica, animazioni e comparto sonoro.

Correzione Bug

Risolto un problema per cui i giocatori rimanevano bloccati sotto una rampa mentre veniva posizionata.

Miglioramento Prestazioni

Prestazioni di streaming dei livelli migliorate per tutte le piattaforme ottimizzando il pre-caricamento delle risorse. Questo riduce i casi in cui i giocatori atterrano su edifici a livello basso di dettaglio, in particolare su Switch e Xbox One.

Grafica, Audio e Animazioni

L'emote Cavalca il Pony ora è un'emote mobile.

Ai giocatori che hanno ottenuto l'emote Cavalca il Pony dal Pass battaglia della Stagione 2 è stata assegnata una nuova emote mobile: Trotta cavallo

Aggiunti nuovi suoni di impatto dei proiettili.

Aumentato il volume sonoro di deltaplani e spari distanti.

Volume e portata audio del forziere aumentate del 10%.

Correzione dei bug

L'audio ambientale non si interrompe più quando i giocatori camminano tra un bioma e l'altro.

Interfaccia

Premere il comando del menu principale sui controller ora attiva il menu principale per impostazione predefinita (lato destro dello schermo).

Il messaggio di caricamento dei contenuti non sarà più bloccato allo 0% quando i giocatori sono impegnati nel matchmaking.

Risolto un problema con la telecamera della lobby quando si tornava da un replay.

Risolto il problema che impediva di selezionare giocatori diversi nella lobby dopo il passaggio da una modalità di gioco diversa.

Selezionare Abbandona la partita non impedisce più a un giocatore del tuo gruppo nella lobby di partecipare al matchmaking.

Replay

Nuova modalità della telecamera aggiunta ai replay del server: Mappa battaglia. Questa modalità della telecamera mostra: il percorso del giocatore seguito nel corso della partita e le posizioni delle eliminazioni effettuate dal giocatore seguito durante la partita.

La Stagione 10 di Fortnite ha introdotto anche il nuovo Pass Battaglia Stagione X con una novità inedite, le missioni, le prime dieci sono disponibili da oggi, presto arriveranno anche le sfide della settimana 1.