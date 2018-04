Fortnite Battaglia Reale: svelate in anticipo le nuove skin Brite Gunner e Steelsight

A quanto pare, è diventato davvero difficile per Epic Games custodire dei segreti. Le sfide settimanali vengono sempre svelate in anticipo da diverso tempo a questa parte (quelle della Settimana 10 non fanno eccezione), stessa sorte a cui vanno spesso incontro i costumi e altri oggetti cosmetici.

Dopo la pubblicazione dell'Aggiornamento 3.6, che ha introdotto la Granata Appiccicosa, alcuni utenti hanno provveduto ad effettuare il data mining dei file di gioco, scoprendo la presenza di due skin che non sono ancora state messe ufficialmente in vendita nel negozio. Potete ammirarle nell'immagine di anteprima in cima a questa notizia: a destra c'è Steelsight, mentre a sinistra la simpatica Brite Gunner, che presenta sul torace un orsacchiotto rosa con due armi in pugno. Non conosciamo, al momento, il loro livello di rarità, e neppure quando verranno effettivamente rese disponibili, anche se sicuramente non sarà necessario attendere più di qualche giorno.

Ricordiamo che domani mattina ci sarà un nuovo reset settimanale, l'ultimo della Stagione 3, che volgerà al termine il prossimo 30 aprile. Gran parte dell'attenzione dei giocatori di Fortnite Battaglia Reale è ora rivolta alla Stagione 4 e alle meteore, la cui natura è ancora completamente sconosciuta, anche se non mancano alcune teorie.