Fortnite Battaglia Reale: svelate in anticipo le nuove skin in arrivo nei prossimi giorni

Questa settimana è stato finalmente pubblicato l'aggiornamento 4.0.0, che ha dato il via alla Stagione 4, ha introdotto un nuovo Pass della Battaglia, ha apportato profondi cambiamenti alla mappa di gioco e molto altro.

Come sempre accade quando viene lanciato un update, gli utenti hanno subito effettuato il data mining dei nuovi file di gioco alla ricerca dei contenuti in arrivo in futuro. Hanno così scoperto ben 5 differenti skin, ancora non disponibili all'acquisto, che con tutta probabilità verranno inserite nella rotazione del negozio di gioco nei prossimi giorni. Potete ammirarle nella galleria in fondo a questa notizia.

I due personaggi con il corpo di metallo sono Chromium e Diecast, due skin di livello Raro che verranno messe in vendita a 1.200 V-Buck. L'uomo con la mascherina è Abstrakt (Epico, 1.500 V-Buck) mentre la donna con il cappellino verde è Trailblazer (Epico, 1.500 V-Buck). L'ultimo, l'uomo con il cappello blu, è Royale Bomber (Raro, 1.200 V-Buck).

Come vi sembrano? Nella giornata di ieri hanno fatto il loro debutto Liteshow e Luce Notturna, due skin di livello Non Comune che rimarranno disponibili all'acquisto per poche ore ancora. Non è ancora chiaro quando verranno messe in vendita gli outfit trapelati, ma sicuramente non ci vorrà molto tempo.