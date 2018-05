Fortnite Battaglia Reale: svelate le sfide della Settimana 4 della Stagione 4

Ormai non dovrebbe più sorprenderci, dal momento che è diventato un appuntamento fisso. Le sette sfide settimanali di Fortnite Battaglia Reale sono nuovamente trapelate in anticipo sulla tabella di marcia, dal momento che l'inizio della Settimana 4 della Stagione 4 è previsto per martedì 22 maggio. Ecco quali sono:

Infliggi danni agli avversari con i Fucili d'Assalto (0/1000) Cerca dei forzieri nel Bosco Blaterante (0/7) Cerca 7 Scatole di Munizioni in una singola partita Visita il centro dell'Occhio della Tempesta in una partita (0/3) Cerca tra una panchina, un camioncino dei gelati e un elicottero (0/1) - difficile Eliminazioni con Trappole (0/1) - difficile Elimina nemici nelle Spiagge Snob (0/7) - difficile

Cosa ve ne pare di queste sfide? Secondo voi sono difficili? Accanto a quelle classiche, che si ripetono settimanalmente con l'unica variazione di luogo o arma, ce n'è una del tutto inedita, che vi chiede di visitare il centro esatto dell'Occhio della Tempesta, per ben tre volte. Siamo sicuri che si rivelerà piuttosto affollato! La ricerca delle scatole di munizioni va invece fatta in un singolo match: ce ne sono molte in giro, ma per trovarne 7 dovrete essere in grado di rimanere in vita abbastanza al lungo e cercare per bene.

Tutte queste sfide saranno accessibili esclusivamente al possessori del Pass della Battaglia della Stagione 4. Le sfide di livello difficile vi ricompenseranno con 10 Stelle delle Battaglia, mentre le rimanenti con 5. La Settimana 4 inizierà ufficialmente martedì 22 maggio, dopo le consuete operazioni di manutenzione e la pubblicazione di un aggiornamento. Nel frattempo, potete ancora dedicarvi alle sfide della Settimana 3, come la ricerca delle 10 paperelle di gomma. Se le avete già completate tutte, segnaliamo che potete ottenere un livello gratis del Pass della Battaglia.