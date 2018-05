Fortnite Battaglia Reale: svelate in anticipo le sfide della Settimana 5 della Stagione 4

La Settimana 4 della Stagione 4 è ancora nel vivo, ma in rete sono già apparse le sfide della Settimana 5, che prenderà il via nella mattinata di martedì 29 maggio. Ecco a voi:

Infliggi danni agli avversari con i Fucili SMG (0/500)

Cerca dei forzieri nel Magazzino Muffito (0/7)

Usa il Jetpack (0/1)

Cerca le Rocce della Gravità (0/3)

Segui la mappa del tesoro trovata nel Boschetto Bisunto (0/1) - difficile

Eliminazioni con Minigun o Mitragliatrici leggere (0/2) - difficile

Elimina nemici nell'Approdo Avventurato (0/3) - difficile

Com'è ormai consuetudine, accanto alle sfide che richiedono abilità in combattimento ce ne sono altre che vi manderanno alla ricerca di collezionabili e tesori nascosti in giro per la mappa di gioco. La prime quattro sfide vi ricompenseranno con 5 Stelle della Battaglia l'una, mentre il completamento di quelle di livello difficile ve ne garantirà ben 10.

Intanto, avete ancora diversi giorni a disposizione per completare le sfide della Settimana 4 attualmente attive. A che punto siete con la ricerca della Stella della Battaglia nascosta tra una Panca, un Camion dei gelati e un Elicottero? Segnaliamo, inoltre, che una volta completate tutte avrete l'opportunità di guadagnare un livello extra del Pass della Battaglia. La modalità Incontri Ravvicinati (con Jetpack e Shotgun) lanciata ieri, è stata disattivata in brevissimo tempo a causa di un problema tecnico.