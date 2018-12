Fortnite Battaglia Reale: trapela online il video dell'evento di Capodanno!

In rete cominciano a fioccare i video che testimonierebbero il lancio anticipato dell'evento ingame di Capodanno di Fortnite Battaglia Reale.

Le differenze di fuso orario tra le diverse aree del mondo in cui è disponibile il download gratuito del client del famoso battle royale di Epic Games, infatti, devono aver giocato un brutto scherzo agli sviluppatori statunitensi, come dimostrano i filmati registrati da chi, con sua somma sorpresa, ha visto scattare il countdown dei festeggiamenti per il nuovo anno con un fantozziano anticipo di diverse ore.

Le video dimostrazioni realizzate dagli increduli utenti di Fortnite che hanno assistito allo spettacolo pirotecnico per le celebrazioni digitali del Capodanno confermano le indiscrezioni dei giorni scorsi. Come pronosticato dai dataminer di Fortnite, infatti, il 2019 sarà salutato da Epic con una gigantesca strobo sfera che apparirà all'improvviso tra i cieli dell'isola di Battaglia Reale per poi esplodere, tra la mezzanotte del 31 dicembre e le ore 00:01 del 1° gennaio, in una scintillante sequenza di fuochi di artificio osservabile in maniera distinta da tutti i quadranti della mappa.

Gli interessati possono seguire lo show che Tyler "Ninja" Blevins trasmetterà in diretta da Times Square a New York per celebrare l'inizio del nuovo anno con tutti gli appassionati di Fortnite.

Dalle ore 15:00 dell'1 gennaio, invece, sarà attiva l'ultima sfida delle attività a fasi collegate all'evento 14 Giorni di Fortnite che permetterà a tutti gli utenti di Battaglia Reale di ottenere ricompense ingame di rarità crescente con cui personalizzare il proprio personaggio.