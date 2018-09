Fortnite batte ogni record ad agosto con oltre 78 milioni di giocatori attivi

Nel post di annuncio dell'evento Fall Skirmish, Epic Games ha annunciato che agosto 2018 è stato il miglior mese della storia di Fortnite, con oltre 78.3 milioni di giocatori attivi, numeri che testimoniano l'incredibile successo del progetto.

"A partire da ottobre, daremo il via a una competizione inclusiva alla tutti potranno giocare e partecipare. Per realizzare il nostro progetto abbiamo dovuto rafforzare e ampliare i nostri sistemi e infrastrutture. Per esempio, agosto è stato il mese più proficuo per Fortnite con 78,3 milioni di persone che si sono collegate per giocare. Ciò ha messo in luce i punti deboli dell'infrastruttura e ci ha permesso di realizzare miglioramenti mirati a sistemi critici quali le statistiche e i server. Anche il Summer Skirmish, come forse avrete notato, ha fatto emergere problemi riguardanti le prestazioni o la modalità spettatore: da allora, non abbiamo mai smesso di lavorarci su. Non vediamo l'ora di dare inizio alla nuova competizione e ne pubblicheremo i dettagli nelle prossime settimane."

Ricordiamo che nelle scorse ore il Cubo Viola di Fortnite si è sciolto nel lago di Sponde del Saccheggio, probabilmente si tratta di uno speciale evento (con tanto di fuochi d'artificio) collegato alla fine della stagione 5 e che dovrebbe anticipare Fortnite Stagione 6, questa dovrebbe iniziare ufficialmente il 25 settembre, restiamo in attesa di annunci ufficiali da parte di Epic.