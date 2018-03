Fortnite Battle Royale annunciato per iOS e Android, stessa qualità e cross-play

ha annunciato che la modalitàdi Fortnite arriverà sui dispositivi mobilee, addirittura, si potrà giocare con altri giocatori insu altre piattaforme.

A partire da lunedì 12 marzo, i giocatori interessati a questa ennesima novità di Epic Games, possono iscriversi sul sito ufficiale di Fortnite per l'"Event Invite" di iOS. Gli inviti verranno inviati ai giocatori via e-mail e metteranno a disposizione un link per scaricare il gioco. Epic inviterà regolarmente i giocatori a giocare nei prossimi mesi. Il supporto per i dispositivi Android, invece, seguirà, anche se non è stata annunciata alcuna finestra di lancio al momento.

La versione mobile di Battle Royale promette di essere fedele all'originale: modalità a 100 giocatori, stesso gameplay, stessa mappa, stesso contenuto, stessi aggiornamenti settimanali. Almeno, secondo le promesse del team di sviluppo. Sarà inoltre disponibile il cross-play e la progressione incrociata tra PS4, PC, Mac, iOS e anche su Android quando il gioco arriverà sulla piattaforma. L'evento iOS Invite richiede iOS 11 e almeno un dispositivo iPhone 6S/SE, iPad Mini 4, iPad Pro, iPad Air 2 o iPad 2017. Chiunque sia invitato alla versione iOS del gioco riceverà anche un codice amico da condividere con altri giocatori.

Nessun dettaglio sui requisiti per i dispositivi Android sono stati annunciati al momento. Nick Chester di Epic Games ha spiegato su Twitter che il crossplay è opzionale e che "un giocatore PC non finirà per giocare con un gioco PS4 o mobile" a meno che non vogliano fare squadra con amici.

Questo è sicuramente un momento d'oro per Fortnite. La patch 3.1.0 ha portato con sé il fucile da caccia ed Epic ha anche annunciato l'aggiunta del jetpack. Il titolo, poi, è diventato di recente il gioco più visto e più trasmesso su Twitch, doppiando gli spettatori di PUBG. Sembra avere anche un gran futuro nell'eSport, visto l'ingresso di molte organizzazioni professionistiche.