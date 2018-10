Fortnite Battle Royale: arrivano le prime decorazioni di Halloween!

Fortnite Battaglia Reale si veste a festa: nelle scorse ore sono state avvistati le prime decorazioni a tema Halloween, come fantasmini, zucche e ragnatele... la festa più spaventosa dell'anno si prepara a invadere il Battle Royale di Epic!

Nello specifico le prime decorazioni sono apparse a Parco Pacifico e Pinnacoli Pendenti, non è escluso che nei prossimi giorni queste ultime possano moltiplicarsi ed espandersi anche in altri luoghi della mappa. Con ogni probabilità Epic si prepara ad annunciare l'evento di Halloween di Fortnite, che potrebbe partire alla fine di ottobre andando avanti fino ai primi giorni di novembre.

Al momento in ogni caso si tratta solamente di semplici ipotesi poichè gli sviluppatori non hanno annunciato nulla a riguardo, difficile credere in ogni caso che Epic non voglia dare vita ad uno speciale evento con ricompense a tema Halloween.

Sapevate che nel weekend sono trapelate online anche le Sfide della Settimana 2 di Fortnite Stagione 6? Le nuove sfide inizieranno giovedì 4 ottobre alle 15:00!