Fortnite Battle Royale: avvistata in cielo una misteriosa cometa in avvicinamento

Dopo la pubblicazione dell'ultimo aggiornamento diuna misteriosa cometa ha fatto la sua comparsa nei cieli, e sembra proprio che si stia avvicinando lentamente ma inesorabilmente.

Il curioso fenomeno ha subito attirato l'attenzione dei giocatori più attenti, che hanno segnalato la cosa sul forum ufficiale e su Reddit, dando origine alle teorie più disparate. Alcuni ieri sostenevano che si trattasse di uno strano pesce di aprile (ipotesi poi quasi definitivamente scartata vista la permanenza del corpo celeste anche dopo il primo aprile), secondo altri la cometa è destinata a colpire l'area di gioco modificandone definitivamente la conformazione, altri ancora pensano che possa trattarsi di un evento a tempo limitato o dell'arrivo di una nuova arma speciale. In tanti, comunque, sostengono che si tratterà di un avvenimento importante, come suggerirebbero i numerosi telescopi comparsi in giro per la mappa di Fortnite dopo l'ultimo aggiornamento. Un giornalista di Kotaku ha provato a chiedere lumi a uno sviluppatore di Epic Games,che ha risposto inviandogli il famoso meme "aliens" che ritrae Giorgio A. Tsoukalos (lo trovate a fine pagina se non sapete di cosa stiamo parlando). Di cosa si tratta secondo voi?

Ricordiamo che oggi Epic Games ha rimosso il sistema di inviti da Fortnite Mobile, il gioco è adesso disponibile gratuitamente per tutti gli utenti iOS.