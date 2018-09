Fortnite Battle Royale: il Battle Pass 6 arriva il 27 settembre con la nuova stagione

La nuova stagione di Fortnite Battle Royale partirà il 27 settembre, lo stesso giorno Epic Games metterà in commercio anche il Battle Pass 6 (Pass della Battaglia) che darà accesso a sfide esclusive e ai nuovi contenuti della Stagione 6.

Il Pass della Battaglia Stagione 6 dovrebbe includere nuove ricompense tra cui costumi speciali, Emote e skin per un totale di 100 diversi oggetti. Non dovrebbe cambiare inoltre il sistema delle Sfide della Settimana, con tre sfide accessibili a tutti i giocatori e quattro esclusive per i possessori del Battle Pass. Anche il prezzo dovrebbe restare invariate, il Pass della Battaglia sarà acquistabile su PlayStation Store, Xbox Store e tramite il client di Epic su PC.

Tra le altre novità di Fortnite Stagione 6 troviamo una serie di migliorie all'audio spaziale, aspetto fondamentale del gioco che Epic ha deciso di migliorare con importanti novità per rendere più semplice l'identificazione dei nemici sulla mappa. Ricordiamo che fino alle 14:00 del 24 settembre tutti i giocatori di Fortnite riceveranno un bonus esperienza aumentato del 400%, al termine della Season 5 dovrebbe tenersi un breve evento con tanto di fuochi d'artificio, al momento però non ci sono conferme in merito.

Alla fine della scorsa settimana il gigantesco Cubo di Fortnite (Kevin) si è tuffato nel lago di Sponde del Saccheggio, colorandolo interamente di viola, questo evento dovrebbe fare da apripista alla Stagione 6.