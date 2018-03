Fortnite Battle Royale: a caccia di teste in compagnia di RapidNade stasera alle 21:00

Torna anche stasera l'appuntamento fisso della domenica dedicato al fenomeno del momento,! A partire dalledi oggi domenica 18 marzosi lancerà ancora una volta in picchiata nella modalità Battaglia Reale per andare a caccia di teste!

C'è molto fermento intorno al titolo di Epic Games. Mentre la comunità dei videogiocatori continua a crescere, è approdato su dispositivi iOS e sono iniziate le sfide della quarta settimana della Stagione 3. Una chiede ai giocatori di trovare un luogo tra una torre di veicoli, scultura di roccia e cerchio di siepi, mentre per un'altra è necessario cercare 5 camioncini dei gelati! Intanto, la Bomba Ballerina è stata temporaneamente rimossa a causa di un glitch, che permetteva ai giocatori che ne abusavano di trasportare armi in quantità illimitate.

La trasmissione andrà in onda come di consueto sui nostri canali Twitch e YouTube.