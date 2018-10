Fortnite Battle Royale: come visualizzare le statistiche della Stagione 5

Epic Games ha finalmente introdotto la possibilità di visualizzare le statistiche complete di Fortnite Battle Royale, così da poter scoprire nel dettaglio il numero di nemici eliminati, i materiali raccolti, le zone della mappa più frequentate e tanti altri dettagli sulle vostre attività effettuate durante la Season 5.

Per ottenere il recap con le statistiche di Fortnite Stagione 5 non dovrete fare altro che associare il vostro account Epic a quello della vostra piattaforma di riferimento come PlayStation 4, Xbox One e PC. Tutto quello che dovrete fare è aggiornare il profilo Epic Games inserendo una email valida e l'ID utilizzato su PlayStation Network, Xbox LIVE e sul client proprietario, fatto questo dovreste ricevere in automatico un messaggio con le statistiche complete della Season 5. Ricordatevi di spuntare la casella per l'accettazione all'invio di comunicazioni da parte di Epic, altrimenti non sarete in grado di ricevere le email inviate dagli sviluppatori.

Da segnalare come allo stato attuale non sia possibile associare l'account Epic su Nintendo Switch e controllare i progressi della Stagione 6 tramite App o sul sito ufficiale, speriamo che questa comoda opzione possa essere inserita nei prossimi mesi.