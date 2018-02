Fortnite Battle Royale con RapidNade in diretta oggi alle 21:00

La settimana volge al termine, ma c'è ancora tempo a sufficienza per un nuovo e imperdibile appuntamento targato

A partire dalle ore 21:00 di oggi 18 febbraio, RapidNade andrà ancora una volta a caccia di teste nella modalità Battle Royale di Fortnite. Il titolo di Epic Games ha appena accolto la patch 2.5.0, che ha corretto bug, bilanciato le armi, aggiunto nuovi edifici all'interno della mappa di gioco e introdotto il supporto ad Xbox One X.

Com'è consuetudine, la trasmissione andrà in onda sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle future dirette. Ricordate che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat.

Vi ricordiamo che la modalità Battle Royale di Fortnite può essere giocata in via del tutto gratuita su PlayStation 4, Xbox One e PC. Segnaliamo, inoltre, che i giocatori in possesso di una sottoscrizione a PlayStation Plus attiva possono scaricare senza costi aggiuntivi il Pack Celebrativo, contenente un deltaplano e un outfit.