Fortnite Battle Royale: il Cubo Viola si è sciolto nel lago!

Il Cubo Viola di Fortnite sembra aver completato la sua missione! Nella notte Kevin (questo il nome del solido) ha raggiunto il lago a Sponde del Saccheggio e dopo essere entrato nello stesso lo ha letteralmente tinto di viola...

Come ipotizzato dai rumor e dai leak delle scorse settimane, il Cubo Viola ha effettivamente raggiunto la destinazione di Sponde del Saccheggio, al momento il lago non è stato trasformato in un vulcano in eruzione ma questo potrebbe accadere nelle prossime ore o nei prossimi giorni.

Quasi certamente si tratta di un preludio a Fortnite Stagione 6, la prossima stagione del Battle Royale di Epic Games dovrebbe iniziare il 25 settembre, si parla inoltre di un grande evento celebrativo per la fine della stagione 5, con tanto di fuochi artificiali a forma di Lama!

Un leak di inizio settimana ha svelato inoltre l'arrivo di nuove skin, non è chiaro però se queste faranno la loro comparsa nella stagione 6 o al termine della season attuale. Al momento Epic Games non si è pronunciata riguardo la prossima stagione di Fortnite Battle Royale, restiamo in attesa di saperne di più!