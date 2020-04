Fortnite Battle Royale: i dataminer svelano le nuove Sfide dell'evento di Deadpool

L'instancabile scena dei dataminer di Fortnite Capitolo 2 è riuscita a rintracciare la lista delle prossime Sfide dell'evento di Deadpool estrapolandola dai file nascosti dell'ultimo update.

Sulla scorta delle operazioni condotte dai dataminer dello sparatutto gratuito di Epic Games, apprendiamo infatti che nel corso dei prossimi giorni dovremmo assistere all'introduzione di diverse Sfide di Fortnite a tema Deadpool che correranno parallelamente alle consuete attività settimanali che interessano gli esploratori dell'isola del battle royale.

In base alle informazioni contenute in questo leak, scopriamo così che le Deadpool Challenges di Fortnite Battaglia Reale consisteranno nell'acquisire la nuova arma mitica delle Doppie Pistole e nel compiere azioni come quella che consisterà nel danzare su di una delle piattaforme accessibili sullo Yacht. Sempre a detta dei dataminer, inoltre, durante queste Sfide potrebbero avvenire delle modifiche alla mappa, una delle quali dovrebbe riguardare il restyling del covo dell'Agenzia sullo Yacht.

Mentre attendiamo di ricevere una conferma o una smentita da parte di Epic con il prossimo reset delle attività di Fortnite in arrivo venerdì 3 aprile su tutte le piattaforme, vi lasciamo in compagnia di questo nostro articolo sui più grandi eSports del decennio da Fortnite a Overwatch.