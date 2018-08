Fortnite Battle Royale: disponibile il nuovo Pacchetto d'Assi, ecco cosa contiene

Epic Games ha pubblicato un nuovo contenuto aggiuntivo per Fortnite Battle Royale: il Pacchetto d'Assi è ora disponibile per il download al prezzo di 4.99 euro da PlayStation Store, Xbox Store, Nintendo eShop e tramite il negozio in-game su PC.

Il Pacchetto d'Assi di Fortnite include:

600 V-Buck

Il costume Asso (Solo Battaglia Reale)

Dorso decorativo borsa di oggettistica (Solo Battaglia Reale)

Il nuovo DLC è accompagnato da una nota sui V-Buck: "I V-Buck sono la valuta di gioco che può essere spesa sia nella modalità PvP Battaglia reale, sia nella campagna PvE Salva il mondo. Nella Battaglia reale puoi usare V-buck per acquistare nuovi oggetti estetici di personalizzazione come costumi, emote, picconi, deltaplani e molto altro ancora! In Salva il mondo puoi acquistare pacchetti carte Lama pignatta che contengono progetti di armi, trappole e gadget, nuovi eroi... e molto altro ancora! Nota: Non è possibile trasferire oggetti dalla modalità Battaglia reale alla campagna Salva il mondo o viceversa."

Si tratta di un contenuto esclusivo per la modalità Battle Royale che aggiunge un costume, un dorso decorativo e 600 V-Buck da spendere liberamente. Recentemente sono trapelati sul web alcuni screenshot delle nuove skin di Fortnite, al momento però non sappiamo quando queste saranno disponibili nel negozio di gioco.