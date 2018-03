Fortnite Battle Royale: disponibile il Pacchetto Principianti, scopriamo tutti i contenuti

ha annunciato la disponibilità del nuovo Starter Pack di Fortnite Battle Royale , ora in vendita a 4.99 euro su Steam, PlayStation Store e Xbox Store. Ma cosa contiene esattamente questo nuovo Pacchetto Principianti di

Questa la descrizione del contenuto diffusa dagli sviluppatori: "Entra nella Battaglia reale di Fortnite con il Pacchetto principianti, che include 600 V-Buck, il costume agente ribelle e il dorso scintillante Catalizzatore, entrambi contenuti esclusivi per la modalità Battle Royale. I V-Buck sono una valuta di gioco che può essere spesa nella modalità PvP Battaglia reale e nella campagna PvE Salva il mondo. Nella modalità Battaglia reale puoi acquistare nuovi oggetti di personalizzazione del tuo eroe, piccone o deltaplano. Nella campagna Salva il mondo puoi acquistare pacchetti carte Lama pignatta che contengono armi, trappole e progetti per gadget nonché nuovi eroi... e molto altro ancora! Nota: non è possibile trasferire articoli dalla modalità Battaglia reale alla campagna Salva il mondo e viceversa."

Nonostante il nome (Pacchetto Principianti) il nuovo contenuto potrà essere acquistato da tutti al prezzo di 4.99 euro e garantirà 600 V-Buck, il costume agente ribelle e il dorso scintillante catalizzatore, due oggetti non ottenibili in altro modo, se non acquistando lo Starter Pack di Fortnite.

Sapevate che Fortnite ha stabilito di recente un nuovo record? Nei giorni scorsi, oltre un milione di spettatori hanno seguito uno stream dedicato al gioco, condotto dallo YouTuber spagnolo Elrubius. Questo record si aggiunge al precedente stabilito su Twitch, con 500.000 utenti connessi per godersi le imprese di Ninja e del rapper Drake.