Fortnite Battle Royale: disponibili ora le ultime skin della Stagione 5

Si avvicina Fortnite Stagione 6 (al via giovedì 27 settembre) ma c'è ancora spazio per qualche sorpresa legata alla Season 5: Epic Games ha infatti reso disponibili le ultime skin della stagione 5, ora disponibili per il download.

Skin Fortnite 24 settembre

Nite Nite (Epica) – 1500 V-Bucks

Battle Balloon (Epica) – 1500 V-Bucks

Battle Stars Pass (Comune) – 900 V-Bucks

Tooth Pick (Rara) – 800 V-Bucks

Intensity (Epica) – 800 V-Bucks

Cloaked Star (Epica) – 1500 V-Bucks

Liteshow (Non Comune) – 800 V-Bucks

Infinite Dab (Rara) – 500 V-Bucks

Tra le skin disponibili troviamo i Clown, Stella Ammantata e Liteshow, oltre a Emote come Intensità e Infinity Dub, solamente per citarne alcuni. Disponibile anche lo strumento di raccolta Stuzzicadenti e un forte sconto sui Livelli del Battle Pass Season 5, ora in vendita a 900 V-Buck.

Il Battle Pass Season 6 arriverà il 27 settembre insieme alla nuova stagione, fino alle 14:00 di oggi è disponibile un bonus esperienza del 400% per dare modo a tutti di completare le ultime Sfide della Stagione 5. Sapevate che nel weekend sono stati svelati tanti nuovi Funko Pop di Fortnite?