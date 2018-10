Fortnite Battle Royale: Dispositivo di Lancio Quadruplo in arrivo nei prossimi giorni

Epic Games ha appena aggiornato la sezione Notizie di Fortnite Battle Royale, rivelandoci una nuova arma in arrivo nei prossimi giorni: il Dispositivo di Lancio Quadruplo, un grosso lanciarazzi in grado di sparare ben quattro razzi alla volta, andando a danneggiare una vasta area.

Nella descrizione presente nella sezione Notizie, si legge "Accendi velocemente fino a 4 razzi per infliggere danni esplosivi su in'intera area". Per il momento non sappiamo quando potremo impugnare il Dispositivo di Lancio Quadruplo, la prima arma inedita della Stagione 6 di Fortnite Battle Royale. Epic Games non ha infatti annunciato la data di debutto della nuova arma, anche se è probabile che non dovremo attendere a lungo. Quali sono le vostre aspettative a riguardo? Secondo voi che tipo di impatto avrà sul gameplay? Ha le potenzialità per diventare un must-have?

Segnaliamo ai lettori che poco fa sono trapelate online le sfide della Settimana 3 della Stagione 6 di Fortnite Battaglia Reale, che saranno disponibili a partire dalle ore 15:00 di giovedì 11 ottobre. Alcuni dataminer hanno inoltre scoperto alcuni riferimenti relativi a un nuovo evento di Halloween per Fortnite Salva il Mondo.

Fortnite è disponibile su PC, Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch e dispositivi mobile (iOS e Android).