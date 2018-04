Fortnite Battle Royale: dove si trovano e come funzionano i Distributori Automatici

Il nuovo Aggiornamento di contenuto 3.4 di Fortnite ha introdotto i Distributori Automatici nella modalità Battaglia Reale. In questi giorni vi sarà sicuramente capitato di imbattervi in uno di questi oggetti sparsi sull'isola. A cosa servono e dove si trovano esattamente? Scopriamolo assieme!

Grazie ai Distributori Automatici, che si trovano in svariati punti della mappa, potete sbarazzarvi dei materiali in eccesso ottenendo oggetti e armi in cambio. "Entrano i materiali ed esce il bottino", ha dichiarato Epic Games con la solita ironia che la contraddistingue. Ognuno di essi propone in vendita tre differenti oggetti, uno per ogni tipo di materiale - legno, pietra, metallo. Ciascun Distributore Automatico seleziona un livello di rarità in maniera casuale, e tutti e tre gli oggetti che vende corrispondono alla stessa rarità.

Gli oggetti in versione Comune ( bianchi ) costano 100 materiali .

) costano . Gli oggetti in versione Non comune ( verdi ) costano 200 materiali .

) costano . Gli oggetti in versione Rara ( blu ) costano 300 materiali .

) costano . Gli oggetti in versione Epica ( viola ) costano 400 materiali .

) costano . Gli oggetti in versione Leggendaria (oro) costano 500 materiali.

Gli oggetti proposti scorrono sul display del Distributore uno alla volta, ma è possibile velocizzare lo scorrimento con un bel colpo di piccone. Inoltre, non c'è alcun limite di acquisto! Potete ottenere tutti gli oggetti che volete fino all'esaurimento dei materiali in vostro possesso. Tra l'altro, molti di essi sono ubicati accanto ad alberi, pareti e cumuli di rifiuti, vere e proprie riserve di materiali a portata di piccone. In questo modo, se ve ne manca qualcuno, potete ottenerlo direttamente sul posto.

Come specificato, i Distributori Automatici sono sparsi in innumerevoli punti dell'isola. Non è difficile imbattersi in uno di essi. Dopotutto, come tutti gli oggetti importanti di Fortnite, anch'essi emettono un suono caratteristico udibile a diversi metri di distanza e attraverso le pareti. Tuttavia abbiamo ben pensato di realizzare la mappa che potete trovare in fondo a questa guida. Su di essa sono indicati tutti i Distributori presenti sull'area di gioco!