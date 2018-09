Fortnite Battle Royale: Epic Games al lavoro per migliorare il matchmaking

Epic Games sta continuando a lavorare per migliorare l'infrastruttura online di Fortnite, recentemente il team ha aggiunto il marchmaking sottoregionale nel Sudest Asiatico ma questa opzione è quasi pronta per fare il suo debutto anche in altri territori.

Che cosa sono le sottoregioni di matchmaking?

Si tratta di una nuova funzione che abbiamo implementato e che vi consentirà di scoprire quali data center sono disponibili nella vostra regione e in grado di fornirvi la connessione migliore; dopodiché, vi inserirà in una coda che riceve il ping da quella posizione per darvi la migliore connessione disponibile. A seconda della loro posizione, i giocatori rileveranno notevoli miglioramenti relativi al proprio ping e ad altre prestazioni di rete.

Quando verrà implementata questa funzione?

In data 10 settembre abbiamo lanciato il data-center di Singapore e implementato la funzione logica che ci permette di eseguire il matchmaking in quella sottoregione. L'Asia è stata la prima regione a poter utilizzare questa funzionalità, ma per il futuro desideriamo ampliarla al processo di matchmaking di tutto il mondo.

Qual è il futuro di questa funzione?

Il nostro obiettivo finale per il matchmaking è quello di consentire ai giocatori di collegarsi liberamente al data center che offre loro le migliori esperienze di rete. Man mano che questa funzionalità migliora e viene esportata in altre regioni potremo fornire servizi migliori alle aree meno fornite, oltre ad ottimizzare l'esperienza dei giocatori in regioni che operano attraverso diversi data center distribuiti geograficamente in regioni diverse tra loro. Continueremo a determinare le regioni che più beneficeranno di ulteriori data center e vi manterremo aggiornati sulla lista delle nuove località, man mano che le aggiungiamo.