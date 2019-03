Fortnite Battle Royale festeggia San Patrizio ed in Cielo appaiono Arcobaleni!

In data odierna, 17 marzo, si celebra la nota Festa di San Patrizio e, come spesso accade, Epic Games ha deciso di organizzare in-game qualcosa di speciale per i propri Utenti.

Anche Fortnite Battaglia Reale si è dunque tinto di verde, con la pubblicazione di numerosi item dedicati alla festività. Tra le novità più apprezzate dai videogiocatori possiamo segnalare il nuovo costume epico Rider Fortunato ed il ritorno del costume Sergente Trifoglio Verde. A completare il quadro, numerosi oggetti a tema San Patrizio, tra cui emote e dorsi decorativi.

Sembra tuttavia che Epic Games abbia deciso di festeggiare anche con una piccola sorpresa in-game. Numerosi giocatori attivi su Fortnite nel corso della giornata odierna hanno infatti segnalato l'apparizione in cielo di scenografici arcobaleni. Purtroppo, almeno per ora, non sembra che questi siano collegati alla nota leggenda della pentola d'oro: raggiungerne la fine non pare infatti possibile per gli Utenti. Ad ogni modo, la loro presenza è sicuramente una piacevole aggiunta all'interno della mappa di Gioco. Se ancora non ne avete avvistato nessuno, potete trovarne un'immagine di anteprima nei Tweet disponibili in calce alla news.

In chiusura, ne approfittiamo per segnalarvi che, recentemente, la sempre attivissima Community di Fortnite sembra aver avvistato nel Gioco anche un misterioso elicottero.