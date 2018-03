Fortnite Battle Royale giocato in diretta oggi pomeriggio alle 15:00

Oggi pomeriggio a partire dalle 15:00 la redazione di Everyeye.it sarà in diretta su Twitch e YouTube per giocare con, recentemente aggiornato con tantissime novità grazie al debutto della Seasons 3.

La stagione 3 di Fortnite Battle Royale ha portato in dote tantissimi nuovi contenuti, inoltre nella giornata di ieri ha preso il via il nuovo evento Oro Massiccio. Nella giornata di oggi farà infine il suo debutto il nuovo Fucile da Caccia per la modalità Battle Royale.

Ricordiamo, infine, che gli abbonati Twitch Prime potranno riscattare durante il mese di marzo una serie di contenuti special e oggetti da utilizzare in Fortnite. Se siete iscritti a Twitch Prime, potete abbonarvi al canale Twitch di Everyeye.it usufruendo di moltissimi vantaggi come come emoticon personalizzate con le facce dei membri della redazione e l’accesso a un gruppo Telegram dove, di volta in volta, postiamo piccole anteprime e indiscrezioni sulla vita redazionale di Everyeye.it, tra trasferte e recensioni in corso.

La trasmissione andrà in onda a partire dalle 15:00 sui nostri canali Twitch e YouTube, ai quali siete caldamente invitati ad iscrivervi in modo da ricevere una notifica pochi minuti prima dell'inizio delle dirette. Non dimenticate che la registrazione è fondamentale per poter interagire con la redazione e con gli altri membri della community di Everyeye in chat. Vi aspettiamo, non potete assolutamente mancare!