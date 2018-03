Fortnite Battle Royale: giocatore vince un match cavalcando un razzo... su un altro razzo

Un utente di Reddit conosciuto come "CJLito" ha pubblicato il video della sua ultima impresa su, ovvero vincere una partita cavalcando un razzo... su un altro razzo. Non ci credete? In calce alla notizia trovate il filmato dell'azione...

CJLito è inizialmente salito a bordo di un razzo ed ha azionato l'Emote Rocket Rodeo per iniziare a cavalcarlo, a questo punto è saltato su un secondo razzo ed ha eliminato l'avversario in volo utilizzando un fucile da cecchino. Una chiusura di partita che è valsa a CJLito gli applausi della community e persino di alcuni sviluppatori di Epic, i quali si sono detti estremamente sorpresi per la bravura del giocatore.

Ricordiamo che recentemente Epic ha attivato la modalità Blitz per Fortnite Battle Royale, nuovamente disponibili per un periodo limitato a seguito dell'enorme richiesta del pubblico. Gli sviluppatori hanno anche rimosso il fuoco amico per evitare di "intossicare" la community, con l'obiettivo di mantenere una comunità sana e rispettosa delle regole.

Sapevate che lo streamer Ninja guadagna ben 500.000 dollari al mese giocando a Fortnite? Incredibile ma vero...