Fortnite Battle Royale: come completare la sfida Balla su diverse piste da ballo

Dopo una lunghissima manutenzione non programmata durata un giorno intero, i server di Fortnite sono finalmente tornati online. Ha così potuto avere inizio la Settimana 8 della Stagione 3 di Battaglia Reale, che propone ai giocatori, come di consueto, 7 diverse sfide con tante Stelle della Battaglia in palio.

Ecco quali sono:

Usa un Distributore Automatico - 5 Stelle della Battaglia

Infliggi 500 danni ai nemici con armi esplosive - 5 Stelle della Battaglia

Cerca 7 forzieri a Spiagge Snob - 5 Stelle della Battaglia

Balla su 3 diverse piste da ballo - 5 Stelle della Battaglia

- 5 Stelle della Battaglia Cerca il luogo situato tra 3 barche (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Elimina 5 nemici con Fucili d'Assalto (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Elimina 3 nemici nel Magazzino Muffito (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il misterioso luogo situato tre 3 barche. Ora è invece il turno di mostrarvi dove si trovano le 3 piste da ballo sulle quali dovrete ballare. Sull'isola ce ne sono esattamente 3, e le abbiamo indicate tutte sulla mappa che trovate in basso.

Nel fienile di legno nella città a est di Corso Commercio

Nella casa infestata a ovest di Parco Pacifico

Al pian terreno del piccolo edificio a sud-est di Laboratorio della Latrina

Dirigetevi ai punti indicati e… ballate! Non è necessario raggiungere i tre luoghi nel corso di una stessa partita, potete farlo tranquillamente in più di una sessione di gioco. Ricordate, tuttavia, che dopo aver ballato in un punto indicato è obbligatorio completare la partita, altrimenti non viene conteggiato! Si tratta di una sfida di livello Normale che vi ricompenserà con 5 Stelle della Battaglia.