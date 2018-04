Fortnite Battle Royale Guida: dove si trovano e come funzionano i Lama delle Scorte

Tra i tantissimi oggetti che possono apparire sulla mappa di gioco di Fortnite Battle Royale ci sono anche i Lama delle Scorte, che forniscono ai giocatori che hanno la fortuna di imbattersi in essi con tanti rifornimenti.

Si aprono come un normale forziere del tesoro, e contengono i seguenti oggetti:

500 unità di legno, pietra e metallo

10 pile di ciascun tipo di munizioni

3 trappole e consumabili

La parola fortuna non l'abbiamo utilizzata a caso. Sull'isola, infatti, possono apparire al massimo 3 Lama delle Scorte in contemporanea. Questa caratteristica li rende degli oggetti estremamente rari, ma per fortuna i punti in cui compaiono sono prestabiliti. Sulla mappa che trovata in fondo a questa guida abbiamo indicato tutti i luoghi che abbiamo scoperto fino ad oggi nei quali è possibile trovare un Lama delle Scorte.

Parco Pacifico (C4) : all'esterno della casa sul confine tra C3 e C4.

: all'esterno della casa sul confine tra C3 e C4. Sponde del Saccheggio (E4) : nell'angolo nord-ovest del lago, nel bel mezzo dell'acqua.

: nell'angolo nord-ovest del lago, nel bel mezzo dell'acqua. A est di Acri Anarchici (G3) : nei pressi nel ponte nella sezione nord del quadrante G3.

: nei pressi nel ponte nella sezione nord del quadrante G3. A sud di Pinnacoli Pendenti (D6) : sul confine tra D6 ed E6.

: sul confine tra D6 ed E6. A sud di Boschetto Bisunto (C7) .

. A sud del cantiere (H5) : il cantiere non è indicato con un nome sulla mappa di gioco, ma si trova tra Tomato Town, Deposito Muffito, Corso Commercio e Rifugio Ritirato. A sud di esso può esserci un Lama.

: il cantiere non è indicato con un nome sulla mappa di gioco, ma si trova tra Tomato Town, Deposito Muffito, Corso Commercio e Rifugio Ritirato. A sud di esso può esserci un Lama. A est di Borgo Bislacco (G7) : sul confine tra G7 e H7.

: sul confine tra G7 e H7. A nord di Lande Letali (F7) : sul confine tra F8 e F7.

: sul confine tra F8 e F7. A sud di Borgo Bislacco (F7) : sul confine tra F7 e F8.

: sul confine tra F7 e F8. A ovest di Lande Letali (F8)

A est di Corso Commercio (I6) : a nord del triangolo di alberi.

: a nord del triangolo di alberi. A est di Corso Commercio (I6) : a sud del triangolo di alberi.

: a sud del triangolo di alberi. A sud di Purtrido Pantano (I9): proprio sotto alla scritta Pantano.

Non ci resta che augurarvi buona fortuna! Se avete scovato unin una location diversa da quelle indicate, fatecelo sapere nei commenti!