Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare le 10 cime delle montagne

La sesta settimana della Stagione 3 diè stata inaugurata dal corposo aggiornamento 3.4 che ha introdotto il Missile Guidato e ha rimosso il blocco a 30 fps su console. Assieme ad esso, sono state attivate ancheche mettono in palio tante

Ecco quali sono:

Infliggi 500 danni ai nemici con i fucili SMG (Normale) Trova 7 forzieri ad Acri Anarchici (Normale) Piazza un Falò Confortevole (Normale) Raggiungi la cima di 10 differenti montagne (Normale) Cerca il luogo tra un ponte di metallo, tre manifesti e un bus distrutto (Difficile) Elimina tre nemici con armi esplosive (Difficile) Elimina tre nemici a Corso Commercio (Difficile)

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il luogo tra un ponte di metallo, tre manifesti e un bus distrutto, quest'oggi è invece il turno delle quarta sfida in elenco. È di livello Normale e vi chiede di raggiungere la sommità di 10 differenti montagne. Il suo completamento vi ricompenserà con 5 Stelle della Battaglia. Se avete già un po' di dimestichezza con la mappa di Fortnite Battle Royale, allora sicuramente saprete che di montagne ce ne sono a bizzeffe sparse sul territorio. Per comodità, abbiamo realizzato una comoda mappa che potete consultare in calce alla notizia.

Tenete presente che non è necessario raggiungere il picco di 10 montagne in una singola partita. Potrete tranquillamente prendervi il vostro tempo e raggiungerli in match differenti. In ogni caso, l'area più affollata è senz'altro quella nord-est, nei pressi di Bosco Blaterante. Atterrando qui potreste raggiungere molte cime in breve tempo: state in guardia però, i nemici sono dietro l'angolo e potrebbero avere le vostre stesse intenzioni!