Fortnite Battle Royale: dove trovare i 3 negozi di Taco in una sola partita

Domani giovedì 12 aprile inizia ufficialmente la Settimana 8 della Stagione 3 di Fortnite Battaglia Reale. Come sicuramente saprete, questo vuol dire una sola cosa: 7 nuove sfide e tante Stelle della Battaglia in palio!

Ecco quali sono:

Usa un Distributore Automatico - 5 Stelle della Battaglia Infliggi 500 danni ai nemici con armi esplosive - 5 Stelle della Battaglia Cerca 7 forzieri a Spiagge Snob - 5 Stelle della Battaglia Visita tre differenti Negozi di Taco in una singola partita - 5 Stelle della Battaglia Cerca il luogo situato tra 3 barche (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 5 nemici con Fucili d'Assalto (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Magazzino Muffito (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

In questa guida vi mostreremo dove trovare i negozi di taco. Come potete vedere nella mappa che abbiamo creato per l'occasione, sull'isola ce ne sono in totale 5. Per completare la sfida ne dovrete visitare 3 in una singola partita senza mai morire. È molto probabile che queste location siano molto affollate, specialmente in questi primi giorni della Settimana 8, pertanto armatevi a dovere e preparatevi a combattere.

Noi vi consigliamo di entrare nei tre negozi a ovest della mappa, poiché sono piuttosto vicini tra loro. Atterrate a sud di Condotti Confusi dove troverete il primo dei negozi, e poi dirigetevi al campo a ovest di Pinnacoli Pendenti, dove è ubicato il secondo. Il terzo si trova proprio a Pinnacoli Pendenti. Non abbiamo lasciato questa location per ultima a caso: solitamente è molto affollata, e sconsigliamo di sceglierla come prima meta del vostro mini-tour.

Segnaliamo, infine, che il completamento di questa sfida vi frutterà 5 Stelle della Battaglia, poiché è di livello Normale. Non ci resta che augurarvi buona fortuna!