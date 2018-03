Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare i 5 luoghi proibiti per ballare

Tra i tantissimi contenuti aggiunti incon l'avvento della Stagione 3, ci sono anche le nuove. Alcune sono molto accessibili, altre un po' meno, e il loro completamento ricompensa i giocatori con tante Battle Star.

Una in particolare, richiede di ballare in cinque differenti luoghi proibiti disseminati all'interno della vasta mappa di gioco che, tra l'altro, si è ulteriormente arricchita grazie all'introduzione di un nuovo punto di interesse, Approdo Avventurato. Di luoghi ce ne sono tanti, e sono tutti caratterizzati dalla presenza di un segnale di divieto, che dovrete chiaramente ignorare al fine di completare la sfida. Di seguito riportiamo quelli che siamo riusciti a trovare. Sono in tutto dodici, un numero più che sufficiente dal momento che basterà ballare solamente in cinque di essi.

A nord-ovest di Crocevia del Ciarpame, nei pressi della statua del Lama. Nei pressi del motel situato a ovest di Acri Anarchici, accanto a un muro nei pressi dell'insegna rossa e bianca. Sulla sommità della montagna a ovest di Parco Pacifico. A nord-est di Spiagge Snob, accanto a una roccia. Vicino al grande albero nei pressi di Pinnacoli pendenti. A nord est di Laboratorio della Latrina, accanto a una tubatura Blu. Nei pressi dello stagno a sud di Lande Letali, vicino a un piccolo ponte. Poco più a a ovest di Bosco Blaterante, accanto a una roccia dalla struttura vagamente piramidale. Vicino al negozio situato più a nord in Corso Commercio. In un punto che si trova esattamente al centro tra Tomato Town, Rifugio Ritirato, Corso Commercio e Magazzino Muffito, in una zona piena di casse che sulla mappa non viene indicata con nessun nome. A est di Corso Commercio, c'è quello che sembra a tutti gli effetti un circuito. A nord-ovest dello stesso c'è una struttura in legno, il segnale è proprio lì vicino. Nel campo di basket della prigione a ovest di Putrido Pantano.

Un'immagine, si sa, vale più di mille parole. Per un'idea più chiara sulla posizione dei luoghi, potete consultare quella allegata in calce all'articolo. Vi ricordiamo che tra le nostre pagine trovate anche la guida ai migliori luoghi dove atterrare e una selezione delle migliori armi di Fortnite Battle Royale.