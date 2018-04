Fortnite Battle Royale: dove trovare i 7 gnomi nascosti

Le sfide della Settimana 7 (5-11 aprile 2018) della Stagione 3 di Fortnite Battle Royale sono finalmente attive e, come sempre, mettono in palio numerose Stelle della Battaglia.

Infliggi 500 danni ai nemici con i Fucili a Pompa - 5 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Condotti Confusi - 5 Stelle della Battaglia Sconfiggi 3 nemici con armi silenziate - 5 Stelle della Battaglia Trova 7 forzieri a Rifugio Ritirato - 5 Stelle della Battaglia Trova un forziere, una scatola di munizioni e un carico di scorte in una sola partita (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Trova 7 Gnomi Nascosti in differenti location (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata in Corso Commercio (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Ecco quali sono:

Vi abbiamo già mostrato dove trovare il tesoro indicato sulla mappa di Corso Commercio in un'altra guida. In questa, invece, vi mostreremo dove scovare i 7 Gnomi nascosti nelle differenti location del gioco! Quando vi troverete nelle vicinanze di uno di essi, sentirete una risatina inequivocabile. Una volta scovato e raccolto scomparirà dalla mappa, pertanto dovrete essere veloci e raggiungerli prima degli altri giocatori! Non temete però, non è necessario raccoglierli tutti in una singola partita. Potete farlo comodamente in sessioni di gioco differenti.

Ecco tutti gli Gnomi che siamo riusciti a trovare fino ad ora:

Tomato Town : nascosto dietro a una scrivania situata nell'ufficio nel retro del ristorante.

: nascosto dietro a una scrivania situata nell'ufficio nel retro del ristorante. Montagnole Maledette : nella zona est di questa location, sotto alla chiesa più grande. Dovrete rompere il muro per accedere a quest'area.

: nella zona est di questa location, sotto alla chiesa più grande. Dovrete rompere il muro per accedere a quest'area. Approdo Avventurato : si trova nel bagno dell'edificio situato più a nord-est di questa zona.

: si trova nel bagno dell'edificio situato più a nord-est di questa zona. Corso Commercio : dirigetevi verso la torre dell'acqua nella zona est di Corso Commercio, troverete lo Gnomo nel piccolo edificio ai suoi piedi.

: dirigetevi verso la torre dell'acqua nella zona est di Corso Commercio, troverete lo Gnomo nel piccolo edificio ai suoi piedi. Boschetto Bisunto : potete trovarlo un uno dei due bagni del ristorante Purrr Burger.

: potete trovarlo un uno dei due bagni del ristorante Purrr Burger. Spiagge Snob : recatevi nel bunker della casa più a sud, troverete lo Gnomo dietro ad un armadio nel bagno.

: recatevi nel bunker della casa più a sud, troverete lo Gnomo dietro ad un armadio nel bagno. Borgo Bislacco : dirigetevi nel seminterrato della casa con il tetto distrutto da un albero al centro di Borgo Bislacco. Troverete lo Gnomo sotto le scale, dietro a un cumulo di scatole.

: dirigetevi nel seminterrato della casa con il tetto distrutto da un albero al centro di Borgo Bislacco. Troverete lo Gnomo sotto le scale, dietro a un cumulo di scatole. Laboratorio della Latrina: recatevi nella fabbrica principale, lo troverete dietro al gabinetto all'interno dello stanzino sporco di vernice colorata.

Si tratta di una sfida di livello difficile, pertanto il suo completamento vi ricompenserà con la bellezza di 10 Stelle della Battaglia. Buona caccia!