Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare i camioncini dei gelati

La Stagione 3 diè entrata nella sua quarta settimana , che ha portato con sé gli esplosivi telecomandati, i Lama delle scorte e tante nuove sfide da portare a termine. Una, in particolare, chiede ai giocatori di

Questi sono sparsi su tutta la mappa di gioco e, per fortuna, sono presenti in gran numero. In questa guida vi mostriamo la posizione di quelli che siamo riusciti a trovare. Non dovrete fare altro che recarvi presso cinque dei differenti luoghi descritti. Si tratta di una sfida di livello normale, e una volta completata vi ricompenserà con ben 5 Battle Star.

Crocevia con Cianfrusaglie Tra Crocevia con Cianfrusaglie e Acri Anarchici Parco Pacifico Tra Montagnole Maledette e Spiagge Snob Pinnacoli Pendenti Boschetto Bisunto Laboratorio della Latrina Sotto al ponte a nord-ovest di Approdo Avventurato Tra Approdo Avventurato e Putrido Pantano Su una collina tra Condotti Confusi, Borgo Bislacco e Lande Letali Corso Commercio Tomato Town A nord di Bosco Blaterante

Se volete farvi un'idea ancora più precisa sulla loro posizione, allora vi consigliamo di consultare la mappa che trovate in calce a questa notizia. In quest'altra guida di Fortnite Battle Royale, invece, vi abbiamo mostrato dove trovare il tesoro nascosto tra una torre di veicoli, una scultura di roccia e un cerchio di siepi, una sfida da ben 10 Battle Star.