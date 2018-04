Fortnite Battle Royale: dove trovare il luogo situato tra 3 barche

Puntuale come tutti i giovedì, Epic Games ha ufficialmente dato il via ad una nuova settimana di sfide in Fortnite Battaglia Reale.

Ci troviamo, per l'esattezza, nella Settimana 8 della Stagione 3. Queste sono le 7 nuove sfide proposte, che come sempre mettono in palio tantissime Stelle della Battaglia!

Usa un Distributore Automatico - 5 Stelle della Battaglia Infliggi 500 danni ai nemici con armi esplosive - 5 Stelle della Battaglia Cerca 7 forzieri a Spiagge Snob - 5 Stelle della Battaglia Visita tre differenti Negozi di Taco in una singola partita - 5 Stelle della Battaglia Cerca il luogo situato tra 3 barche (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 5 nemici con Fucili d'Assalto (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici a Magazzino Muffito (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

In questa mini-guida vi spieghiamo dove si trova il misterioso luogo situato tra 3 barche. È molto semplice: è l'isolotto nel bel mezzo del lago di Sponde del Saccheggio! Se osservate per bene il luogo, noterete facilmente che è circondato da esattamente tre barche. Sono visibili anche sulla mappa di gioco: nell'immagine che trovate allegata a questa guida, le barche le abbiamo cerchiate di giallo.

Voi dovrete recarvi sull'isola al centro, che invece abbiamo evidenziato con un cerchio rosso e raccogliere la stella dorata lì posizionata. Tutto qui, non dovete fare altro. Questa sfida, di livello Difficile, vi frutterà la bellezza di 10 Stelle della Battaglia!