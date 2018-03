Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare il luogo tra una pozza, un mulino e un ombrello

La settimana scorsa è cominciata la Stagione 3 diche ha portato con sé tantissime novità, tra le quali spiccano le, il cui completamento garantisce tante Battle Star.

Alcune non rappresentano un problema per i giocatori più navigati del titolo Battle Royale di Epic Games, mentre altre invece possono creare qualche grattacapo. Dopo avervi mostrato dove si trovano i luoghi proibiti per ballare, in questa mini-guida vi indicheremo l'ubicazione del misterioso posto da scovare per completare la sfida “Cerca tra una pozza, un mulino a vento e un ombrello”.

Nulla di più semplice: si trova poco più a ovest di Acri Anarchici, la sua conformazione caratteristica conformazione in fase di atterraggio è impossibile da non notare. Sotto a un albero troverete un gettone d'oro, che va raccolto al fine di completare la sfida che vi garantirà ben 10 Battle Star. Potete farvi un'idea più precisa guardando l'immagine che trovate in calce oppure il video allegato in apertura di notizia.