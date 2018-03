Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare il tesoro nascosto di Acri Anarchici

È ufficialmente iniziata ladelladi Fortnite Battle Royale , che ha portato con sé tante nuove sfide da completare per ottenere le ambite!.

Come di consueto, Epic Games ha preparato sette sfide, quattro di livello normale e tre difficili. Ecco quali sono:

Usa il cespuglio Cerca 7 forzieri a Putrido Pantano Infliggi 200 danni agli avversari con il piccone Visita 3 differenti distributori di benzina in una singola partita Segui la mappa del tesoro trovata ad Acri Anarchici (Difficile) Effettua 3 eliminazioni con una pistola (Difficile) Elimina tre nemici a Pinnacoli Pendenti (Difficile)

Ieri vi abbiamo mostrato l'ubicazione dei distributori di benzina sparsi sulla mappa di gioco. Quest'oggi, invece, vi spiegheremo come trovare il tesoro seguendo la mappa che è possibile trovare ad Acri Anarchici. Si tratta di una sfida di livello difficile, pertanto il suo completamento vi ricompenserà con ben 10 Stelle della Battaglia!

Innanzitutto, la mappa può essere trovata molto facilmente in un fienile situato nell'area nord-est di Acri Anarchici. Le indicazioni su di essa sono piuttosto esemplificative: il tesoro di trova a sud di un Lama e a ovest di un'area che ha tutta l'aria di essere Crocevia del Ciarmpame! Non dovrete far altro che dirigervi verso questo luogo, situato nell'angolo nord-ovest della mappa di gioco! Lo troverete accanto ad una roccia.

Trovare la mappa non è obbligatorio, volendo potete anche dirigervi a capofitto verso il tesoro. Per un'idea più chiara sulla sua posizione potete consultare la mappa allegata in calce alla notizia. Complimenti, avete ottenuto 10 Stelle della Battaglia senza alcuna difficoltà!