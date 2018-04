Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare il tesoro nascosto di Putrido Pantano

Oggi 19 aprile Fortnite Battaglia Reale ha dato il benvenuto alla Mitragliatrice Leggera, ad un weekend con doppia esperienza, e alle Sfide della settimana 9, che come sempre mettono in palio le tanto ambite Stelle della Battaglia!

Ecco quali sono:

Danneggia le strutture dei nemici (5000 danni) - 5 Stelle della Battaglia Cerca 7 forzieri a Montagnole Maledette - 5 Stelle della Battaglia Costruisci strutture - 5 Stelle della Battaglia Visita tre differenti Negozi di Taco in una singola partita - 5 Stelle della Battaglia Segui la mappa del tesoro trovata a Putrido Pantano (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 4 nemici con i fucili a pompa (difficile) - 10 Stelle della Battaglia Elimina 3 nemici ad Approdo Avventurato (difficile) - 10 Stelle della Battaglia

Vi abbiamo già mostrato dove trovare i 3 negozi di Taco sulla mappa di gioco e quale percorso è meglio seguire per visitarli. Adesso ci concentriamo invece sulla mappa del tesoro di Putrido Pantano, che potete ammirare in calce alla notizia.

Le indicazioni sono molto precise e non lasciano adito a dubbi. Dovrete partire dal triangolo d'alberi che si trova a sud-est di Corso Commercio. Da lì, proseguite in linea retta verso ovest, fino ad una casa sulla cui sommità troverete il tesoro! Il completamento di questa sfida di livello Difficile vi ricompenserà con ben 10 Stelle della Battaglia! Come sempre, assicuratevi di portare a termine il match che avete iniziato: se uscite subito dalla partita, l'obiettivo non viene conteggiato.