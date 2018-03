Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare il tesoro di Spiagge Snob

È finalmente cominciata la terza settimana delladi Fortnite Battle Royale , e ciò vuol dire una sola cosa: sono ora disponibili nuove sfide da portare a termine con tante succose ricompense!

In questa guida vi parleremo di una in particolare, ovvero "Segui la mappa del tesoro trovata nelle Spiagge Snob”. È di livello difficile e il suo completamento vi ricompenserà con ben 10 Battle Star.

A dire il vero, è meno ardua di quanto sembri, specialmente se seguite questa guida. L'indizio sulla posizione del tesoro lo trovate a Spiagge Snob, su mappa che affissa su un muro all'interno di uno degli edifici della zona. Per completare la sfida dovete andare nel punto che si trova a sud di Parco Pacifico e a nord di Boschetto Bisunto. Nella mappa di gioco è situato nell'angolo inferiore sinistro della sezione 4C.



Troverete una Battle Star posizionata tra due alberi, raccoglietela per completare la sfida! Potete farvi un'idea più precisa guardando l'immagine in fondo alla notizia, nella quale abbiamo segnato il punto esatto.