Fortnite Battle Royale Guida: dove trovare le zone d'atterraggio Semprecentro

Per la terza settimana della Stagione 3 di Fortnite Battle Royale , i ragazzi dihanno preparato tante nuove sfide per i giocatori.

Alcune richiedono l'eliminazione dei nemici oppure la ricerca delle casse, per altre è invece necessario trovare dei punti specifici all'interno dell'immensa mappa. È il caso della sfida di livello normale "Atterra su diversi Semprecentro" (Bullseye, in originale) che chiede ai giocatori di atterrare su sette punti ben precisi.

Questi sono chiaramente visibili durante la fase di atterraggio, grazie alla presenza di un indicatore rosso, ma sono sparsi in posti molto distanti tra loro. Sono situati, perlopiù, sulla sommità di colline più alte oppure su tetti, ponti e altri luoghi distintivi. Li abbiamo segnati tutti quanti sulla mappa che trovate in fondo alla notizia, così non avrete alcuna difficoltà a raggiungerli. Il completamento di questa sfida vi frutterà 5 Battle Star.