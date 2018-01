Fortnite Battle Royale: guida ai segreti e ai punti di vantaggio dei 5 nuovi luoghi

non smette mai di evolversi. L’ aggiornamento 2.3.0 pubblicato pochi giorni addietro ha introdotto alcune interessanti novità come la corsa automatica e i barili da bevuta. La vera rivoluzione l’ha però apportata il 2.2.0 , reso disponibile lo scorso 18 gennaio.

Questo update ha arricchito ulteriormente la mappa di Fortnite Battaglia Reale introducendo i biomi e cinque nuove location nella sezione occidentale, decisamente povera e poco diversificata in precedenza. I giocatori hanno accesso a tante nuove opportunità di gameplay, a tutto vantaggio delle partite, divenute ora ancora più varie ed emozionanti. A patto, tuttavia, di conoscere la conformazione e tutti i segreti delle nuove zone. Con questa guida cercheremo di venire in vostro soccorso, indicandovi i migliori punti di atterraggio, le aree in cui è più probabile trovare le ambite casse dorate e le migliori strategie da attuare per non farvi trovare impreparati mentre scorrazzate per le nuove zone.

Montagnole Maledette

Si trovano nell'angolo sinistro della mappa di gioco, a sud del Crocevia delle Cianfrusaglie e a ovest del Parco Pacifico. Montagnole Maledette è un luogo diroccato, con cimiteri decadenti e una serie di mausolei. Una volta arrivati in zona, assicuratevi di controllare subito la sommità della torre più alta: sotto al ripiano della finestra c’è spesso una cassa dorata. Atterrarci direttamente sopra può inoltre rivelarsi una strategia vincente, poiché vi farà risparmiare tempo e vi fornirà un vantaggio tattico non indifferente, visto che dall'alto potete controllare per bene la zona e anticipare le mosse dei nemici fuori dai ripari. È anche un ottimo punto di cecchinaggio, a patto di possedere un fucile adatto allo scopo, s’intende.

Se vi capita di sentire l’ambito suono delle casse dorate mentre vi aggirate nei mausolei, ma non riuscite a trovarle neppure dopo aver esplorato per bene tutte le stanze nei paraggi, niente paura: molto probabilmente sarà ben nascosto in una stanza sotterranea sotto al pavimento. Un'altra cassa dorata può essere trovata molto spesso in una piccola tomba recintata nella sezione nord-ovest delle colline.

Pinnacoli Pendenti

Situati a sud del Lago del Bottino, Pinnacoli Pendenti è un insediamento simile ad una città ricco di edifici elevati e torri. L’abbondanza di strutture rende la location estremamente adatta al looting, e quindi estremamente popolata. Sono molti i giocatori che decidono di avventurarsi tra gli edifici della zona, pertanto se deciderete di farlo anche voi assicuratevi di essere equipaggiati per combattere e per rispondere al fuoco nemico. I punti più alti delle strutture sono particolarmente ambiti poiché adatti al cecchinaggio: mentre cercate di arrivarci, state ben attenti a dove mettete i piedi, poiché le cadute da quell'altezza si tradurranno in una morte certa.

Esattamente come sulle Montagnole Maledette, anche qui avete l’opportunità di atterrare sull'edificio più alto, ovvero la torre dell’orologio, dove spesso è situata una cassa dorata (in alcuni casi persino due). Quasi sicuramente dovrete combattere per ottenerla, dal momento che si tratta di un luogo frequentato, per cui lavorate per bene sulla vostra tecnica di atterraggio. Arrivare per primi, chiaramente, vi fornirà un vantaggio non indifferente.

Nel tunnel che corre sotto la città ci sono due camion parcheggiati, uno dei quali nasconde al suo interno una cassa dorata. Nell'altro invece è possibile trovare un’ampia varietà di oggetti, per cui aggirandovi in questa zona riuscirete quasi sicuramente a trovare un’arma, in un modo o nell'altro.

Spiagge Snob

Le Spiagge Snob si trovano nel punto più occidentale della mappa, a nord-ovest del Boschetto Bisunto. È un’area residenziale di lusso comprendente cinque differenti abitazioni recintate. Come è facile intuire, sono tutte infarcite di loot e teatro di scontri ravvicinati, pertanto state in guardia quando vi avventurate in queste proprietà.

Consigliamo di atterrare nella casa più a nord, poiché sotto al tetto è nascosta una cassa dorata, mentre altre due le trovate al secondo piano: una sotto le scale, e l’altra rompendo il muro dietro al tavolo in cucina. La residenza più a sud, invece, nasconde un stanza sotterranea che può contenere fino a tre casse. Per trovarla, entrate nell'edificio ad un solo piano, entrate nella stanza da letto e distruggete l’armadio. Dietro di esso si nasconde l’entrata del bunker! Una cassa la trovate subito sotto le scale (per prenderla dovrete distruggere un altro armadio), mentre le altre due in una stanza contigua facile da trovare.

Crocevia con Cianfrusaglie

Crocevia con Cianfrusaglie è una piccola discarica situata poco più a nord di Montagnole Maledette, con demolitori, pile d’auto e una gigantesca gru. Essendo situata in uno degli angoli della mappa di gioco, può rivelarsi una scelta ideale per tutti i giocatori che preferiscono evitare le zone più affollate nel tentativo di aggirare e sorprendere i nemici alle spalle.

Le pile d’auto sono sono delle ottime coperture, ma non dimenticate di controllare la loro sommità, dove è possibile trovare armi e oggetti curativi. Le pile sono anche molto vicine, per cui non dovrete utilizzare necessariamente i vostri materiali da costruzione per creare dei ponti tra di esse, sarà sufficiente saltare da una all'altra. Una volta che le avrete controllate tutte, tirate fuori il vostro piccone e smantellatele dalla prima all'ultima per ottenere tantissimo metallo da utilizzare per costruire.

Nella maggior parte dei casi è possibile trovare una cassa dorata nel demolitore per auto arancione nella sezione più a nord dell’area, e un’altra al secondo piano dell’edificio subito di fronte ad esso.

Condotti Confusi

Condotti Confusi è un complesso minerario posizionato nella sezione sud-ovest della mappa, letteralmente intrappolato tra i Pinnacoli Pendenti (a nord), dal Boschetto Bisunto (a ovest) e la Fabbrica Fiorente (a sud), pertanto si tratta di una zona estremamente affollata, da attraversare rapidamente.

Una volta in zona, controllate subito il capanno bianco nell'area più occidentale della zona, poiché si sono quasi sempre una cassa dorata e diverse armi. Atterrare in questo punto può rivelarsi una strategia vincente, poiché vi troverete subito in vantaggio sui nemici presenti nella zona.

I tunnel minerari sono pieni di loot, per cui fanno gola a tantissimi giocatori. Vi consigliamo pertanto di armarvi di fucile a pompa: data la natura dell’area, vi ritroverete quasi sicuramente coinvolti in scontri a distanza ravvicinata. Le vostre fatiche verranno sicuramente ricompensate, poiché dietro alle pareti di legno distruttibili ci sono diverse casse dorate.