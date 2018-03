Fortnite Battle Royale: in arrivo l'editor per i replay

ha annunciato alla GDC di San Francisco l'arrivo di una nuova funzionalità in: nelle prossime settimane il gioco si arricchirà con l'editor dei replay, funzione già presente nel "rivale"

Durante la presentazione State of Unreal, gli sviluppatori hanno mostrato i primi screenshot del replay editor di Fortnite, svelando la presenza di numerosi strumenti per ruotare la telecamera, tagliare le clip e aggiungere filtri ed effetti grafici.

I replay creati con lo strumento potranno ovviamente essere esportati e condivisi facilmente sui principali social network, tra cui Instagram, Facebook e Twitter. Al momento Epic non ha fornito una data per l'arrivo del replay editor, il tool è ancora in fase di rifinitura ma dovrebbe fare la sua comparsa ufficialmente nelle prossime settimane.

Ricordiamo che Fortnite sta vivendo un momento d'oro, a febbraio il gioco ha generato introiti pari a 126 milioni di dollari, superando PUBG fermo a quota 103 milioni. Anche la versione mobile ha ottenuto notevole successo con oltre 1.5 milioni di dollari guadagnati in 72 ore.