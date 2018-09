Fortnite Battle Royale: in arrivo Fortezza Portatile

Un nuovo leak svela l'arrivo della Fortezza Portatile in Fortnite Battle Royale: l'oggetto in questione è stato scovato analizzando il codice sorgente dell'ultimo aggiornamento, al momento però non ci sono nuovi dettagli in merito.

Fortezza Portatile sembra presentarsi com una versione evoluta del Fortatile, almeno a giudicare dalla didascalia che recita "porta la difesa a nuove altezze con la Fortezza Portatile di Fortnite Battle Royale". La Fortezza Portatile potrebbe fare la sua comparsa domani (martedì 18 settembre) insieme al nuovo aggiornamento settimanale ma non è escluso che possa trattarsi di un contenuto previsto per la Stagione 6, il cui debutto è previsto presumibilmente per la prossima settimana.

Fortnite Season 6 potrebbe iniziare martedì 25 settembre mentre altre voci parlano del 2 ottobre come data di partenza scelta da Epic Games per la nuova Season. Per il momento godiamoci le ultime sfide della Stagione 5 tra cui "Cerca pezzi di puzzle nei seminterrati" e "Cerca tra un ponte coperto, una cascata e il nono green".