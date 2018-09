Fortnite Battle Royale: in arrivo il Monopoly ufficiale e le pistole Nerf!

Hasbro ed Epic Games hanno stretto una partnership per la realizzazione di una serie di prodotti dedicati a Fortnite Battle Royale, uno dei giochi più popolari degli ultimi tempi, che presto vedrà l'arrivo di una linea di merchandising prodotti dal colosso del giocattolo.

Il primo prodotto in arrivo sarà il Monopoly di Fortnite, svelato in anticipo da un leak di Eurogamer.net, al momento non ci sono dettagli in merito ma secondo quanto riportato Monopoly Fortnite Edition sarà disponibile in Europa dal primo ottobre al prezzo di 30 euro.

Altra linea di prodotti in arrivo è invece quella legata al marchio Nerf, come confermato da un portavoce di Hasbro sulle pagine di IGN USA: i blaster e le pistole Nerf di Fortnite saranno disponibili nei negozi dalla prossima primavera, al momento Hasbro sta pianificando gli ultimi dettagli, restiamo quindi in attesa di saperne di più.

Ricordiamo che in autunno faranno la loro comparsa sugli scaffali anche i Funko Pop! di Fortnite, la prima serie dovrebbe arrivare a novembre, giusto in tempo per gli acquisti di Natale.