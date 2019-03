Fortnite Battle Royale: in arrivo il nuovo Pacchetto Laguna?

Non si fermano i leak dell'aggiornamento 8.10 di Fortnite: nelle scorse ore i dataminer hanno svelato le nuove skin e gli oggetti cosmetici in arrivo, oggi apprendiamo dell'esistenza di un nuovo pacchetto denominato Laguna Pack.

Il Laguna Pack dovrebbe comprendere una skin, un dorso e copertura con decorazione ananas e infine 600 V-Buck da spendere liberamente, tutto al probabile prezzo di 4,99 euro. Nel momento in cui scriviamo il Pacchetto Laguna non è disponibile sugli store digitali ma non è escluso che possa fare la sua comparsa nelle prossime ore, vi aggiorneremo non appena avremo novità in merito.

Questa mattina Epic Games ha lanciato l'aggiornamento 8.10 di Fortnite che porta in dote il nuovo veicolo Girosfera e tante novità per Battle Royale, Salva il Mondo e Modalità Creativa, oltre a risoluzione di bug e problemi tecnici.